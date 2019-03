das, Novinky

Z kardio cvičení může být tou nejlepší variantou tanec, který zvyšuje nejen hipokampální objem, ale také v reakci na smyslovou stimulaci získává schopnost neuronových sítí měnit svá spojení a chování.

„Chcete-li začít den, doporučuji všem, aby si každé ráno pustili svou oblíbenou píseň a díky tanci probudili svou mysl i tělo. Budete jistě mile překvapeni, jak lepší den okamžitě budete mít,” doporučuje pro CNN trenérka Stephanie Mansourová.

Na konci písně je pak dobré zařadit i nějaké posilovací cviky a je jedno, na jakou svalovou partii se zaměříte, ideální je samozřejmě na všechny.

Jak ukázal nedávný průzkum, silový trénink zlepšuje kognitivní funkce a soustředění již během jednoho či svou silových tréninků týdně, zároveň se snižují i pocity úzkosti.

Mezi každodenní ranní rutinu můžete zařadit dřepy. Při cvičení můžete mít nohy dál od sebe, než je vidět na obrázku.

FOTO: Profimedia.cz

Mezi cviky například zařaďte dřepy s nohama dál od sebe. Při podřepu přitom zapojte i ruce, a to tím, že je dáte nahoru před sebe, poté zatlačíte do chodidel a při návratu do stoje ruce zhoupnete dolů. Tento cvik opakujte dvacetkrát.

Kromě této ranní rutiny si najděte alespoň třikrát v týdnu čas na další posilovací cviky.

Mezi výborné posilovací cviky patří plank neboli prkno.

FOTO: Profimedia.cz

Takové cvičení může vypadat například takto: 10 výpadů do strany u každé nohy (posílí se dolní část těla), plank neboli prkno 10 sekund, kliky (dle schopnosti, mohou být i dívčí na kolenou), poté vleže na zádech zvedněte nohy, chodidla dejte do pravého úhlu, pak nohy snižujte o několik centimetrů dolů a zase hned nahoru (posilování břišních svalů a středu těla). Všechny tyto cviky pak opakujte třikrát za sebou.

Pozor na dýchání

Nikdy při cvičení nezapomínejte na správné dýchání. Nedávná studie zjistila, že lidé, kteří při cvičení jógy správně dýchali, byli po nějaké době ve výrazně lepší kondici než ti, kteří na správné dýchání příliš nehleděli.

Zároveň vědci opět potvrdili již předchozí zjištění jiných kolegů, že všichni jedinci, kteří jógu cvičili, byli mnohem odolnější vůči stresu a následně i mnohem pozornější.

Na konci každého cvičení nezapomeňte na procvičení dechu.

FOTO: Profimedia.cz

Na závěr každého cvičení se tak postavte a při výdechu všemi prsty na rukou i nohou zatlačte dolů, následně začněte ruce stranou zvedat, přičemž se nadechněte, nahoře spojte ruce dlaněmi k sobě a tlakem dlaní proti sobě dávejte ruce před hrudník a vydechujte. Toto všechno opakujte desetkrát.