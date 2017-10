Určitě jste už slyšeli o detoxu, kdy ze svého jídelníčku úplně vyřadíte cukr. Pokud jste zvažovali džusovou dietu, půst nebo očisťovací kúru, abyste zhubli nebo si zlepšili duševní pohodu, pravděpodobně víte, že drastické hladovky nejsou tak efektivní jako dlouhodobá snaha o zdravé stravování.

Existuje však jeden druh udržitelného detoxu, který podle některých odborníků stojí za to. Menší konzumace cukru ve stravě může pomoci snížit váhu, vylepšit zdraví, a dokonce prý i rozjasnit pleť.

„Po cukru většinou ztloustnete, zestárnete a vypadáte hůř,“ uvedla pro CNN Brooke Alpertová, dietetička a spoluautorka knihy o tomto druhu detoxu. „V posledních letech jsme zjistili, že právě cukr je hlavním důvodem nadváhy. Zvyšuje i riziko infarktu, má negativní vliv na pleť a vede k předčasnému stárnutí.“

Cukr ale nemůžeme přestat konzumovat ze dne na den. „U lidí se projevuje silná závislost na cukru,“ dodala Alpertová. „Díky cukru se cítíme lépe, ale potřebujeme ho pak stále víc a víc.“

Podle profesora pediatrie na Kalifornské univerzitě v americkém San Francisku Roberta Lustiga je přibližně desetina populace USA skutečně závislá na cukru. A co víc, podle vědců cukr vyvolává podobné příznaky, jaké mají narkomani závislí na těžkých drogách.

Skrytý cukr



Jeden z největších problémů představují přidané cukry schované v potravinách. Ačkoli je třeba zmrzlina zjevným zdrojem cukru, některá jídla, která vyloženě sladce nechutnají – třeba salátové dresinky, rajčatové omáčky nebo chléb – jsou cukru také plná. „Lidé si neuvědomují, že na první pohled zdravá jídla jsou bohatá na cukr, a tak je jedí celý den,“ podotkla Alpertová.

„Vyřazení cukru ze stravy má pozitivní dopad na každého včetně dětí,“ tvrdí Lustig. Podle jeho výzkumu stačí u obézních dětí eliminovat přidané cukry z jejich stravy po dobu devíti dnů, aby se jim výrazně zlepšil metabolismus. Mít „absťák“ je prý pro začátek to nejlepší.

„U osob závislých na cukru se mi osvědčilo právě to, že prošly absťákem. Pak se jim úplně změnily chutě – najednou vnímaly přírodní cukry v ovoci, zelenině nebo v mléčných výrobcích, které předtím nevědomky ignorovaly,“ poznamenal Lustig.

Během prvních tří dnů detoxu doporučuje dietetička Alpertová nekonzumovat přidané cukry, ale také ovoce nebo tzv. škrobovou zeleninu – např. kukuřici, hrášek, batáty či tykev, také mléčné výrobky, obiloviny a samozřejmě ani alkohol. „V podstatě byste v tu dobu měli jíst jen bílkoviny, zeleninu a zdravé tuky.“

Pozor na umělá sladidla



Doporučená snídaně např. může zahrnovat tři vejce, a to jakkoli upravená; na oběd si můžete dopřát přibližně 170 gramů drůbežího masa, ryb nebo tofu a k tomu zelený salát, večeře je de facto větší verze oběda. Salát ale můžete nahradit dušenou zeleninou – brokolicí, kapustou nebo špenátem.

Svačiny by měly obsahovat oříšky. Během dne byste měli pít hlavně vodu, neslazený čaj nebo kávu bez mléka.

Ačkoli umělá sladidla kalorie neobsahují, používat byste je neměli. „Tyto barevné balíčky jsou velmi sladké, proto pak patro v ústech otupí a už tolik nereaguje na běžně sladké věci,“ vysvětlila Alpertová. Konzumace umělých sladidel podle Lustiga způsobuje větší skladování tuků v těle, ale také přejídání, kterým si ho kompenzujeme.

Když už máte základní třídenní detox za sebou, můžete začít přidáním jablka do jídelníčku. „Už od čtvrtého dne vám bude jablko připomínat sladké bonbony,“ řekla Alpertová. „Dokonce to platí i pro cibuli nebo mandle. Když si projdete cukrovým absťákem, vaše patro začne znovu vnímat přírodní sladkou chuť.“

Nízkotučné neznamená zdravé



Kromě jablka můžete přidat jeden mléčný výrobek denně, třeba jogurt nebo sýr, ale pozor – raději plnotučné a nedoslazované. „Tuk, vláknina a bílkoviny zpomalují absorpci cukru, nízkotučné mléčné výrobky jsou tedy kontraproduktivní,“ dodala Alpertová.

Poté můžete přidat zeleninu s vyšším obsahem cukru, např. mrkev nebo cukrový hrášek, také třeba krekry obsahující hodně vlákniny. Během prvních sedmi dnů si můžete dovolit vypít až tři sklenice červeného vína.

Ve druhém týdnu můžete přidat bobulovité ovoce bohaté na antioxidanty a větší množství mléčných výrobků. Doplnit je můžete škrobovou zeleninou, například zimní dýní.

Třetí týden už může zahrnovat obilniny, např. ječmen nebo ovesné vločky. Z ovoce si můžete dát hroznové víno nebo mandarinky. Přidat během tohoto týdne můžete i čtvrtou sklenici červeného vína nebo kousek tmavé čokolády každý den.

Lepší zrak i pleť



Týden číslo čtyři už je cílovou rovinkou, kdy si můžete užít potraviny obsahující škrob, tedy např. chléb nebo rýži, třeba v kombinaci s krekry s vysokým obsahem proteinu. Počet sklenic vína můžete zvýšit na pět.

„Ve čtvrtém týdnu si můžete udělat sendvič, který je snadný na přípravu,“ uvedla Alpertová. „Povoleny jsou i některé dezerty – zmrzlina nebo dort u nějaké příležitosti. Návykové chování je už v tuto chvíli zažehnáno, a proto si můžete dovolit i malou sladkou neřest.“

Odbourání cukru z jídelníčku vám rozhodně pomůže snížit váhu. „Měli jsme osmdesát dobrovolníků z celé země. Tito lidé během 31 dní detoxu zhubli mezi dvěma a devíti kilogramy, záleželo na jejich dosavadní hmotnosti a míře závislosti na cukru,“ řekla Alpertová. Účastníci také prý zaznamenali lepší zrak, čistší pleť a vylepšenou náladu, pociťovali i více energie.

Absťáku se nevyhnete



„Po cukrovém detoxu jsem zhubla přibližně 18 kilogramů,“ tvrdí Diane, která nechtěla zveřejnit své příjmení. Přísnou dietu dodržuje už dva roky.

„Jako spousta lidí jsem se mylně domnívala, že zhubnu tak, že budu snižovat konzumaci tuků. Místo toho jsem ale přidávala více cukru. Až s eliminací cukru, včetně umělých sladidel, jsem zjistila, jak sladce jídlo vlastně chutná.“

Diane do své stravy přidala zdravé tuky a její bažení po cukru prý zmizelo. „Je to asi nejdelší doba, co jsem vydržela se svým plánem nekonzumovat cukr. Jsem přesvědčená, že se to už nezmění – teď mi to připadá normální a přirozené.“

První tři dny detoxu jsou prý ale skutečně náročné. „Podle toho, jak velká vaše závislost je, můžete pocítit různé abstinenční příznaky – točení hlavy, podrážděnost či únavu,“ poukázala Alpertová. Lustig ve své studii, v níž zkoumal závislost dětí na cukru, zaznamenal i úzkost a podrážděnost během prvních pěti dnů, kdy začaly s odvykáním.

Uvedený plán na detoxikaci, kdy se ve stravě vynechá cukr, není vhodný pro diabetiky, profesionální atlety nebo kohokoli, kdo bere léky na kontrolu hladiny krevního cukru. Také se nedoporučuje těhotným ženám.