Způsoby, kterými tchyně dokáže rozhodit i ty nejstabilnější vztahy

Spousta žen touží být užitečných, a tak pro své děti dělají řadu věcí bez ohledu na jejich partnerky či partnery. Mnozí z nich by si přitom rádi právě tyto věci udělali sami, nebo alespoň po svém, ale prostě nemají šanci.

Přitom by stačilo jediné, zeptat se, zda o to druzí skutečně stojí a dát jim tak alespoň volbu a možnost nalézt společné řešení.

„Bohužel ne každá žena to zvládne, a i v okamžiku, kdy má její syn svůj vlastní vztah, s jeho partnerkou neustále bojuje o jeho přízeň. Nechce se vzdát svého prvního místa, které u něj do té doby měla,” upozorňuje na svém blogu koučka Mitzi Bockmannová.

Žárlivost je naprosto přirozená věc, zvlášť pokud před svým novým vztahem byl muž na svou matku fixován a měli spolu velmi silný a pevný vztah. Vše má ale své meze a každá žena by si měla uvědomit, že to, že se její syn zamiloval do jiné ženy, neznamená, že ji přestal mít rád.