Ženské chování, které muže naprosto odrazuje

Ženy by měly vědět, že stejně jako jim u mužů nesedí určité styly chování, u opačného pohlaví to funguje podobně. Žena může být přitažlivá a muži se líbit, ale stačí, aby se chvíli chovala podle jeho pojmu „nepatřičně“ a nadšení z jeho strany velmi brzo vyprchá.

Jakému stylu chování by se měly ženy vyhnout, pokud chtějí partnera nejen získat, ale rovněž si ho i udržet?

Nedělat ze sebe hloupou

Pokud i vy patříte mezi ženy, které si myslí, že muži nemají rádi chytré ženy, a je tak lepší ze sebe dělat trochu hloupější, pak je to chyba.

Muže přitahují ženy sebevědomé, šťastné a stejně tak chytré. Což během let potvrdila i nejedna studie.

Snažit se předstírat něco, co nejste, jen proto, že se vám dotyčný líbí, není reálné. Pokud vaši inteligenci či osobitost neshledává atraktivní, raději na něj hned zapomeňte, radí na svém blogu vztahová koučka Marilyn Sutherlandová.

Nebýt arogantní

Jak bylo uvedeno, muži mají rádi inteligentní ženy. Jenže s inteligencí jde občas ruku v ruce i arogance. A to je vlastnost, kterou už tak rádi nemají.

Předstírání

I když není míněno přímo předstírání při sexu, které možná mnohé napadne, platí to samozřejmě i na něj.

Předstírání čehokoli, co se vám líbí, nebo naopak nelíbí, jen pro potěchu druhého, je hra, která nikdy nedopadne dobře. Předstírat, že jste šťastná, když nejste, nebo naopak, nikdy vztahu neprospěje. A u sexu to platí samozřejmě o to víc. Nakonec škodná byste z toho byla nejvíc vy sama.

Královna dramatu

Melodramatické chování, tedy to, když žena „něco přehrává se spoustou přehnaných emocí, napětí či vzrušení“, také není u mužů v kurzu.

Jeden příklad za všechny – i z malého problému dokáže žena podobným chováním udělat potíž celosvětových rozměrů. Stejně tak ze sebe umí udělat hrdinku určitého příběhu, případně oběť, podle toho, co se zrovna víc „hodí“.

Neustálé stěžování

Častým důvodem, proč mnohé ženy neuspějí při seznamování, bývá fakt, že se místo toho, co chtějí, zaměřují na to, co nechtějí a co se jim nelíbí – jednoduše si neustále na něco stěžují. Na kvalitu jídla v restauraci, rychlost obsluhy, zpožděnou dopravu a cokoli dalšího. Je jasné, že takové chování málokterý muž dlouho vydrží.

Žena bez ženské „energie“

Ženy i muži v sobě mají jak ženskou, tak i mužskou energii, kterou přenášejí do vztahu, podle okolností. Pokud jste ovšem žena, která do vztahu vnáší více mužského elementu, ale zároveň chcete mít vedle sebe silného muže, neexistuje pro muže v tomto ohledu prostor. Oba se jednoduše budete přetlačovat o pozici „alfa samce“ ve vztahu, což nepřináší nic dobrého.

Právě jiskra mezi mužskou a ženskou energií je ta, která řídí a udržuje vášeň ve vztahu. Nebojte se proto povolit uzdu své ženskosti.

Nedostatečná hygiena

Je to prosté a jednoduché. Pokud žena nemá vhodné hygienické návyky, je to pro muže nepřekonatelný fakt. Muž chce totiž někoho, kdo se o něj postará. A když se žena neumí dostatečně postarat sama o sebe, jak může pečovat o něj?

Závislost na telefonu

Muži chtějí získat pozornost ženy, prosperují z toho, že si ji udržují. Pokud se tak ženy místo muži věnují svému telefonu, nedává jim smysl o ni dále bojovat. Necítí se dostatečně žádaní, což zraňuje jejich pýchu a ničí možné počínající city.

Sebestředné, sobecké chování

Zaměřuje-li se žena od počátku hlavně sama na sebe, je jasné, že vedle ní žádný muž dlouho nevydrží. Vztah je totiž o braní a dávání – je třeba umět se podělit o své zážitky, stejně jako si vyslechnout ty partnera, sdílet své příběhy sny atd.

„Pokud budete mluvit jen o sobě a nebudete partnerovi věnovat potřebnou pozornost, bude naštvaný. A stejně tak podrážděný, že musí bojovat o každou minutu vaší pozornosti,” vysvětluje koučka.

Nerozhodnost