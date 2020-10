Vymoženost moderní doby, která urychluje vztahy

Moderní technologie se promítají do všech aspektů lidského života, a to i do vztahů. Online aplikace jsou stále běžnější součástí seznamování. Kromě toho, že nabízejí mnohdy více možností, jak někoho poznat, a často i šetří čas, kterého se nedostává, rovněž vztahy jako takové urychlují, vyplynulo z nedávné studie.