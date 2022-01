Vlastnosti, které pomohou vytvořit a udržet zdravý vztah

Pár příkladů za všechny - jste pořádkumilovná a vytáčí vás, jak manžel nechává špinavé nádobí ve dřezu nebo prádlo na zemi. A jeho zase, že pouštíte třeba psa do postele. Co z toho po čase vznikne? Za rok za dva, nebo třeba později, se může klidně stát, že se budete o podobných záležitostech hádat neustále a váš pohár trpělivosti s druhou osobou bude neustále přetékat.

Jak ale terapeutka tvrdí, k takovému bodu nemusíte ve vztahu vůbec dojít, pokud by byla jakákoli podobná záležitost řešena již v zárodku. Stačí se co nejdříve vyrovnat s vlastními frustracemi.

Partner vás požádal, abyste pořádně zavírala pastu, protože mu to vadí? Dobrá, možná to je pro vás zbytečnost, ale udělejte to. Pamatujte, je to důležité nejen pro partnera, ale i pro váš vztah.