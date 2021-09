Verbální zneužívání ve vztahu a jak se s ním vypořádat

Co je vlastně verbální (slovní) zneužívání a jak bychom na něj měli reagovat? Charitativní organizace Relate, která se zaměřuje na poradenství a podporu vztahů ve Spojeném království, uvádí na svých stránkách některé formy verbálního zneužívání – mezi nejčastější patří nadávky, zastrašování, kritika, říkání druhému, co může a co nemůže dělat, podkopávání něčí sebedůvěry či názorů atd.