V kanceláři trochu jako doma aneb Jak nastolit v práci opět řád

Světlo. Míra osvětlení závisí do značné míry na zaměstnavatelích. Ovšem mnoho studií poukazuje na to, že při výkonu a produktivitě hraje velkou roli denní světlo, jež je pro člověka enormně důležité i v mnoha aspektech fyzického i duševního zdraví. Ostatně každý si může vyzkoušet minimálně to, že se mu na denním světle obvykle zlepší nálada. Pokud nesedíte např. v kanceláři přímo u okna, může pomoci lampa se studeným, tedy modrým světlem. Ano, přesně tím, které odborníci tolik nedoporučují před spaním, protože nás ‚probouzí‘ a brání dobrému spánku.