Syndrom Petra Pana aneb Když lidé nechtějí dospět

Petra Pana, nestárnoucího chlapce, který před realitou utíká do svého vysněného dobrodružného světa her, už roku 1904 ztvárnil skotský spisovatel James Matthew Barrie v divadelní hře a později i knižně.

Pokud se tedy cítíte ve vztahu vyčerpaní a zároveň jako někdo, kdo svému partnerovi, příbuznému nebo kamarádovi pořád kazí zábavu, možná máte co do činění právě s Petrem Panem.

„Pokud rodiče své děti příliš ochraňují, děti začnou předpokládat, že to má nějaký důvod, a přizpůsobí se.“ V takové atmosféře je často ani nenapadne, že by se mohly začít učit starat samy o sebe.

Druhá příčina je paradoxně opačná, a to zanedbávání. Pokud opatrovníci nechávají své ratolesti růst jako dříví v lese a všechno jim dovolí, ne vždy to vede k samostatnosti.

Mladý člověk vstoupí do dospělosti, aniž by měl potřebné dovednosti, a životem jen tak proplouvá, protože to jinak neumí.

„Nedělejme za své děti věci, které zvládnou samy. Neřešme za ně konflikty, při kterých jim někdo výrazně neubližuje či je neohrožuje,“ radí psycholožka Eva Martináková. Ve výchově můžeme dítěti pomoci tak, že ho necháme, aby mělo ve vlastních rukou to, na co stačí.

„Vybírejme, kam dáme své dítě do školky a do školy, to je důležité. Ale zkusme nestát v opozici vůči učitelům či vychovatelům, kteří s naším dítětem pracují. To, jak se naše dítě naučí vycházet s autoritami, je totiž velmi důležité pro jeho budoucnost,“ dodává psycholožka.