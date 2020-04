Šťastná i vyděšená. Žena skončila v karanténě se švagrem, do kterého se zakoukala

„Přišlo mi to jako skvělý nápad, jelikož se můžeme podělit o domácí práce a péči o děti - dva z nás totiž stále pracují z domova. Situace se pro mě ale začala dost komplikovat, protože jsem se jednoduše zakoukala do svého švagra. Myslela jsem, že to časem přejde, ale spíše se to zhoršilo. Po třech týdnech pohromadě jsem zjistila, že mě doslova začal ovládat chtíč,” cituje vyjádření mladé ženy server Guardian.