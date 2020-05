Sexuální sny: Proč se nám zdají a co znamenají

Každou noc sníme zhruba dvě hodiny. To je poměrně dost dlouhá doba na to, aby se mezi klasické sny stihl zařadit peprnější kousek. Jenže zatímco během noci si sexuální sny užíváme, ráno se probudíme s provinilým pocitem. Máte si dělat vrásky nad tím, když ve snu podvedete partnera? A co znamená, když jste se líbala s mužem, který vás ve skutečnosti vůbec nepřitahuje? Nejen na to odpověděli známí psychologové.