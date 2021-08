Se svým mužem neměla sex 15 let, nikdy ho již spolu ani neprožijí

Pětačtyřicetiletá Natasha Owensová neměla sex se svým partnerem více jak 15 let. Zdravotní potíže to Natashe jednoduše nedovolily, a poté, co musela absolvovat i zákrok, při kterém jí byla odstraněna vagina, je smířená s tím, že sex jako takový už nikdy neprožije.