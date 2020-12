Recept na šťastné manželství existuje

Svatební den je jedna velká oslava lásky, během které máte pocit, že vaše manželství bude nesmrtelné. Po roce soužití ale zjišťujete, že manželský svazek vyžaduje mnoho úsilí, snahy a tolerance.

Není jednoduché spolu šťastně žít až do smrti, na druhou stranu to ani není nemožné. Pouze je důležité, aby partneři znali několik fíglů, díky kterým jejich manželství bude doopravdy spokojené.

Hádky jsou normální

Člověk má utkvělou představu, že šťastné manželství se pozná podle minimálního počtu hádek. Jednoduše řečeno, čím více hádek, tím vyšší pravděpodobnost, že skončíte u rozvodového právníka. Pravdou ale zůstává, že je naprosto přirozené, když čas od času dojde k ostřejší výměně názorů.

„Ve všech typech vztahů existují vzestupy a pády,“ říká psycholožka Erica MacGregorová pro The Oprah Magazine.

Rozdíl mezi šťastnými a nešťastnými páry spočívá pouze v tom, jakým způsobem se hádají. „U šťastných manželství platí, že se manželé navzájem vyslechnou, poznají, kdy hádka přestává mít smysl, a především se umí omluvit,“ dodává.

Podobný názor zastává také párová terapeutka Juliana Morrisová, která dodává, že většina spokojených manželství alespoň jednou zažila těžké chvíle. Pokud se s manželem občas pohádáte, pravděpodobně to ještě neznamená, že váš vztah míří do záhuby. Naopak to znamená, že prožíváte normální manželství.

Přijměte dobré i špatné vlastnosti

Snad v každém vztahu přijdou momenty, kdy přehlížíme dobré vlastnosti partnera, a naopak veškerou pozornost směřujeme k vlastnostem špatným. Pokud ale chcete žít ve šťastném manželství, pak je zapotřebí přijmout partnera takového, jaký doopravdy je. To znamená, že budete tolerovat jeho odpolední šlofíčky, neuklizené ponožky nebo skutečnost, že jeho největším kuchařským umem jsou míchaná vajíčka.

Stejně tak je důležité, abyste podporovala partnerovy dobré stránky a snažila se, aby je neustále rozvíjel.

Neočekávejte, že vás partner udělá šťastnou

Některé ženy se úzkostlivě zaměřují na budování vztahu, až najednou zjistí, že nemají koníčky, zájmy nebo přátele. „Pokud spoléháte na to, že vás partner naplní štěstím, může to vést k příliš závislému vztahu, ve kterém nerostete jako jednotlivec,“ říká Suzann Pileggi Pawelsková, spoluautorka knihy Happy Together.

Ve zdravých vztazích by se manželé měli vzájemně doplňovat, nikoliv „doplňovat“ rysku štěstí toho druhého. Ujistěte se, že máte i své vlastní sny, touhy, zájmy a kratochvíle, které dokážete dělat bez přítomnosti partnera.

Dělejte věci společně

Z přechozího bodu sice vyplývá, že byste měla mít vlastní zájmy a koníčky, avšak pro spokojený vztah je důležitý i kvalitně strávený čas s partnerem. „Zkuste do vztahu přinést novou aktivitu, která vaše pouto krásně posílí,“ domnívá se Suzann Pileggi Pawelsková.

Kurz vaření, hraní tenisu nebo každodenní běh – to je jenom zlomek aktivit, které můžete s partnerem dělat.

„Ať už jde o lásku k cestování, silnou touhu po společném budování rodiny, nebo oddanost společné věci, tyto zážitky obohacují vztah,“ dodává vztahová terapeutka Juliana Morrisová.

Smích je důležitý

I když by se mohlo zdát, že humor je pouhým kořením vztahu, opak je pravdou. „Pokud manželé mají společný humor, pak má jejich vztah perspektivu,“ říká Juliana Morrisová, která doporučuje, aby se páry dokázaly zasmát i ve složitých situacích.

„Drobné vtípky mezi vámi, neočekávaná vtipná zpráva, nebo dokonce sledování vaší oblíbené komedie dokáže posilnit manželské pouto,“ dodává vztahová terapeutka.

Oslavujte i drobné výhry

Není žádným tajemstvím, že bychom měly partnera podporovat, a především mu být oporou v těžkých dobách. Na druhou stranu občas zapomínáme, abychom ho podpořily i v časech dobrých.

„Pokud například partnera pochválí šéf, ihned přestaňte dělat to, co děláte, a svou plnou pozornost věnujte partnerovi. Radujte se společně z dobré zprávy, klaďte doplňující otázky a ukažte, že vám na partnerovi doopravdy záleží,“ dodává Suzann Pileggi Pawelsková.

Tímto způsobem také projevíte vděčnost za šťastné chvíle ve vašem manželství.

Oceňujte se navzájem

Občas se stane, že partnera vnímáme jako samozřejmost. Přesto bychom neměly zapomínat na slova pochvaly a uznání. „Všichni musíme cítit ocenění a pochvalu za věci, které děláme správně,“ říká psycholožka Erica MacGregorová.

Pokud vám například partner připravil ranní kávu, řekněte mu, že váš den začal s úsměvem. „Jakmile má člověk pocit, že si ho partner dostatečně neváží, může se cítit podrážděně nebo smutně,“ varuje MacGregorová.

Nebojte se změn

Podle Pawelskové je předpokladem šťastného manželství i to, že jsou partneři ochotni růst a přizpůsobovat se jeden druhému. „Naše potřeby se neustále mění, lidé rostou a vztahy se vyvíjejí,” říká.