Proč se nemůžeme nabažit partnerovy vůně?

Nezáleží na tom, jaký druh parfému, kolínské vody nebo šamponu váš partner používá. Ať je to, co je to, pravděpodobně to považujete za jednu z nejlepších vůní na světě. Pokud byste ale danou vůni poprvé cítila na někom jiném, zřejmě byste si jí ani nevšimla. V čem tedy tkví tajemství partnerovy vůně?