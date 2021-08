Proč je pro ženy sex s ex tolik lákavý

Podle nedávno zveřejněné studie téměř každý z dotazovaných přiznal, že měl alespoň jednou za život sex se svým expartnerem či expartnerkou. Co je na tomto fenoménu tolik lákavé?

Většina dotazovaných přiznala, že spíše než o city se jedná o lenost v kombinaci s alkoholem. Šance, že jejich bývalý řekne „ano“, je vysoká. Na rozdíl od jednorázovky na jednu noc máte navíc záruku kvalitního sexu s někým, koho dobře znáte a on vás. Čím déle jste totiž byli se svým expartnerem, tím je větší pravděpodobnost, že ví, jaký typ sexu vám vyhovuje.

„Mám dva nebo tři ex, o kterých vím, že se na ně mohu spolehnout, co se týče jednorázového sexu. Když jsem nezadaná, nevidím v tom problém, ale jakmile si najdu vážný vztah, vím, že tomu bude konec,“ říká jedna z dotazovaných pro Daily Mail.

„Je to jako přijít domů. I když už nejste spolu, máte společnou historii. Znáte jejich vůni, dotek, roztomilé přezdívky. Je to zkrátka sex, který něco znamená,“ vysvětluje vztahová odbornice Tracey Coxová pro Daily Mail.

„S mým ex jsme si spolu užívali i osm měsíců po našem ozchodu. Oba jsme byli single a dávalo nám smysl si užít dobrý sex bez emocionální vazby. Dohodli jsme se, že až si jeden z nás najde nový vztah, přerušíme to. A to se i stalo, teď jsme jen dobří přátelé, a dokonce z toho ani nebylo žádné drama,“ říká jedna z dotázaných.