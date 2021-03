Proč je polyamorie na vzestupu

Vypadá to, že polyamorní vztahy jsou na vzestupu. V tomto alternativním vztahu můžeme najít nejen mladé lidi, ale také starší manželské páry, které touží po změně. Slovo polyamorní vzniklo z řeckého termínu „polloi“, což znamená mnoho a latinského „amor“ značícího lásku.

Na první pohled by se mohlo zdát, že polyamorie je současným trendem. Pokud se ale podíváme do historie, zjistíme, že první oficiální polyamorní vztahy vznikaly už na přelomu 60. a 70. let minulého století v americké Kalifornii.