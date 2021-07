Proč hned nemalovat čerta na zeď

Podle studie z roku 2019 by mělo být víc než 91 procent našich strachů lichých. Tento výzkum musíme brát trochu s rezervou, protože participanty bylo jen dvacet devět studentů, kteří navíc tíhli k úzkostem. Autoři studie se také zaměřovali na obavy z problémů, které se vyřešily do třiceti dnů, např. strach ze zkoušek apod.

Každopádně nízké číslo naplněných obav pomohlo samotným studentům. „Ukázali jsme jim, že jejich strachy a to, co si představují, se často nenaplní, rozhodně ne tak, jak si mysleli. Tím jsme jim pomohli vidět, že se svým strachem mohou něco dělat,“ tvrdí spoluautorka studie Michelle Newmanová.

Z toho vyplývá otázka: Proč se tedy tolik strachujeme, když je to často zbytečně? Podle odborníků to bývá prostě proto, že šlo o výhodnou strategii pro přežití. Našim předkům zachraňovaly obavy život. To, že si uměli představit nejhorší možný scénář konkrétní situace, jim pomohlo zachovat se správně, utéct před nebezpečím, schovat se nebo včas zaútočit.