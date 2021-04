Postkoitální dysforie aneb Když vám po sexu není do zpěvu

Možná jste sama zažila okamžik po milování, který neměl nic společného s opojným pocitem štěstí. Ať už vám bylo do pláče, přepadl vás nečekaný smutek nebo jste pocítila nevysvětlitelnou úzkost, pravděpodobně jste měla tu čest s postkoitální dysforií.

„Není nic neobvyklého, když se ženy po sexu cítí smutně. Vše je dáno skutečností, že během milování dochází k výbuchu hormonů v těle, a to především endorfinu, dopaminu, oxytocinu a prolaktinu,“ vysvětluje sexuální terapeutka Denise Knowlesová pro The Independent.

„Společnost neustále posouvá hranice sexuality, což následně vede k tomu, že partneři experimentují a zkoušejí věci, které by za normálních okolností nepraktikovali. Je ale možné, že setkání s něčím novým a neobvyklým může u některých lidí způsobit odpor, který se následně projeví smutkem či depresí,“ vysvětluje Engleová pro Shape.

Pravdou zůstává, že každá žena popíše postkoitální dysforii odlišným způsobem. „Některé ženy cítí během postkoitální dysforie slzavost či melancholii, jiné prožívají nepříjemnou úzkost nebo depresi. Najdou se také ženy, které cítily nenávist k uplynulému sexu, a to i v případě, že v průběhu milování byly spokojené a šťastné,“ vysvětluje pedagožka Ashley Townesová pro Shape.

Podle odborníků se postkoitální dysforie objevuje v případě, kdy váš sexuální život neodráží to, co od intimního vztahu skutečně chcete a potřebujete.

Pokud vaše postkoitální deprese trvá několik hodin, nebo dokonce několik dnů, vězte, že je to normální. Nejlepší způsob, jak dlouhodobou postkoitální dysforii zvládnout, je vnímat své pocity a nebránit se emocím, které přicházejí.

Výbornou pomůckou je také sexuální deník, do kterého si můžete zapsat vše, co máte na srdci. Zároveň za nepříjemné pocity neviňte sebe ani partnera. Ani jeden z vás nemůže za to, že jste se stala obětí postkoitální dysforie.