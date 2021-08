Orgasmická propast mezi partnery

Zatímco muži při milování dosáhnou svého vyvrcholení v 95 % styků, u žen se tak děje jen v 65 %. Odborníci tak v této souvislosti hovoří o orgasmické propasti mezi partnery. Podle profesorky Laurie Mintzové z University of Florida za to ve velké míře může špatná znalost klitorisu v naší kultuře, a tedy i používání špatných technik, které by měly ženy dovést k vyvrcholení.