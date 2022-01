Novoroční předsevzetí pro každý pár aneb Jak si vylepšit milostný život

O sexu a jeho jednotvárnosti ve vztahu se na veřejnosti moc nemluví, ale bohužel mnohdy ani ve vztazích samotných. Proč vynakládáme úsilí v jiných oblastech života na zlepšení a osvěžení, ale v sexu ne? Možná proto, že řadu z nás stále ovládá giganticky škodlivý mýtus, který tvrdí, že k poklesu touhy a vášně i v dobrých vztazích prostě dochází. A není třeba žádné úsilí a starost to řešit.

„To je ale naprostý nesmysl,“ tvrdí pro Daily Mail britská vztahová a sexuální odbornice Tracey Coxová.

Jak uvádí, sexuální život je často první věcí, která v lidských životech „zatuhne“, protože většina lidí jednoduše „najede“ na jednotvárný sex.

O to víc je třeba to změnit, a nový rok je k tomu ideální příležitostí. Odbornice nabízí několik jednoduchých rad, jak to změnit a dodat milostnému život opět onen potřebný náboj.

Situujte sex mimo ložnici

Ano, je zimní období a sex v ložnici se nejpohodlnější. Ale stejně tak dokáže být ložnice „polibkem smrti“ pro sex, pokud se odehrává pouze zde, tvrdí Coxová.

Jak to změnit? Buďte kreativní, užívejte si sex v jiném pokoji, nebo třeba ve sprše, případně na jakémkoli jiném místě v domě či bytě, kde vám to bude alespoň trochu pohodlné.

Pokaždé změňte jednu věc

Zatímco budete u milování měnit místa, zaměřte se pokaždé i na změnu jedné další věci. Pokud se obvykle milujete večer, zkuste to jednou naopak ráno. Milujete se v tichu, změňte to a pusťte si hudbu. Vyměňte noční prádlo za sexy obleček, vezměte si podpatky… Je jedno, co budete obměňovat, hlavní je vyhnout se rutině ve vztahu.

Mějte ráda své tělo

Přelomový přehled z roku 2012, zahrnující celkem 57 studií a téměř dvě desítky let výzkumu, našel výrazné souvislosti mezi tělesným obrazem a téměř všemi faktory souvisejícími se sexem – vzrušením, touhou, orgasmem, frekvencí sexu i sexuálním sebevědomím.

Není to žádná velká věda. Čím více se stydíte za své tělo, tím méně chcete, aby se ho někdo dotýkal a tím méně si užíváte dané věci. A naopak – čím více sexuálně přitažlivá se cítíte, tím je pravděpodobnější, že si užijete víc sexu, zažijete více orgasmů a rovněž budete mít menší problém debatovat s partnerem o sexu jako takovém.

Milujte se častěji, nebo déle

Častější sexuální frekvence má mnoho výhod. Budete se cítit lépe ve svém těle, má blahodárný vliv na srdce, pokožku i oběhový systém. Spojuje vás jako pár, zlepšuje náladu a pomáhá bojovat se stresem.

Zkuste si pro nový rok stanovit novou výzvu mimo vaše limity, která ale bude stále dosažitelná, alespoň na měsíc dopředu. Pokud máte sex dvakrát do týdne, zkuste to v příštím měsíci třeba čtyřikrát týdně. Milujete-li se jednou až dvakrát do měsíce, zkuste frekvenci opět zvýšit.

Pokud jste s frekvencí spokojeni, ale máte tendenci každé milování uspěchat, zkuste si ho začít více užívat a prodlužte jeho trvání.

Vyřešte všechny své sexuální problémy

Nový rok je ideální čas na rozhovory, které dosud nikdy neproběhly. Není třeba začínat vážným rčením „Musíme si promluvit o našem sexuálním životě“, problémy lze formulovat i mírnější cestou.

Chcete-li něco změnit, nebo naopak zapojit do vašeho sexuálního života, není nic snazšího než to partnerovi sdělit. Případně se opatrně zeptat. „Co kdybychom vyzkoušeli…“. Nic nezkazíte ani dotazováním, zda se protějšku líbí to, co právě děláte, stejně tak jako sdělení, co se právě líbí vám. Jen se nebát.

Buďte kreativní, proměňte své sexuální techniky

Všichni v sexu dříve či později sklouzneme ke stejným technikám, které se nám zdají být „spolehlivé“ pro uspokojení protějšku. Proč to ale nezměnit? Předehra, orální sex nebo samotný pohlavní styk, tady všude je prostor pro kreativitu, samozřejmě s ohlédnutím na to, co má protějšek rád.

Zažijte více orgasmů

Co se v novém roce zaměřit i na to, jak dosáhnout intenzivnějších a častějších orgasmů, popřípadě jak jich konečně dosáhnout?

Pokud máte potíže vůbec orgasmu dosáhnout, zkuste se zaměřit na příjemné ukazatele, které k němu vedou, případně jakoukoli příjemnou situaci při sexu, a zintenzivněte je. Pokud to stále nejde, zkuste změnit stimulaci a hlavně zjistěte, co se vám vůbec líbí – to je základ.