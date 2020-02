Nesnažte se měnit partnera, nepředpokládejte aneb Rady, jak posílit vztah

„Uvědomte si, že partner, kterého jste si vybrala, je skutečně tím, čím je a jen těžko ho změníte v někoho jiného,” vysvětluje pro The Guardian odbornice na vztahy Dee Holmesová. Mnohem lepší je se naučit respektovat jeho individualitu.

Proto se naučte dát druhému dostatek prostoru na jeho individualitu, věci a lidi, které má rád a které ho baví. I když dělá mnohé věci jinak, než byste si přála, nechte to na něm. Čím víc mu budete do všeho mluvit a zasazovat se o to, aby se v daných věcech změnil, tím méně si budete rozumět.