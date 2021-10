Nejčastější sexuální problémy, kvůli kterým partneři vyhledávají odbornou pomoc

Pokud se vám plánování sexu příčí, zkuste použít sexuální hračku nebo vyzkoušet novou polohu. Jednoduše řečeno udělejte při milování něco netradičního, něco, co zaměstná vaši mysl a nedovolí, abyste se rozptýlila každodenními povinnostmi.

Patříte k ženám, které pokaždé iniciují sex? Věřte, že podle odborníků nejste jediná. „Přesto si myslím, že je lepší sex iniciovat než čekat, zda se otěží chopí váš partner,“ namítá sexuální terapeutka Jane Greerová pro Self.

Na začátku vašeho vztahu trvala patnáct minut, posléze deset minut a v současné době si už ani nevzpomínáte, co to předehra je. Věřte nebo ne, tohle je klasický scénář, se kterým se potýká většina dlouhodobých párů. Pokud vám absence předehry vadí, nezbývá nic jiného než na problém partnera upozornit.

„Jakmile jste oba vzrušení, ukažte svému partnerovi, co se vám líbí. Například položte jeho ruku na místo, kde chcete, aby se vás dotýkal,“ radí psychoterapeutka Fran Walfishová a dodává, že následně už stačí říct, že se vám jeho doteky líbí. Partner rázem pochopí, že předehra ještě není u konce.

„Dopřávejte si společný čas, najděte si nové aktivity, během kterých posilníte pouto, a především prozkoumejte, co vám i vašemu partnerovi dělá radost,“ říká manželský terapeut Gary Brown.

Pokud toužíte po miminku, které stále nepřichází, je možné, že se vaše milování během ovulace promění v jeden velký maraton. „Mezi myšlenkami na ovulaci a spontánností by ale měla existovat rovnováha,“ varuje terapeutka Julie Bindemanová a dodává, že v takové chvíli byste do sexu měla vnést pocit vzrušení, a to i přesto, že vaším hlavním cílem je počít miminko.