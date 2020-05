Nejběžnější důvody k rozvodu

Kde je chyba, a dá se vysledovat, proč tolik lidí k rozvodu nakonec dospěje? Pomineme-li fakt, že ne vždy lidé vědí, co od manželství chtějí, a při sebemenším problému tak „berou zpátečku”, existuje podle rozvodových odborníků i léty prověřená „klasika” několika důvodů, které vedou i k rozvodu zpočátku pevných vztahů.

Jasný signál, že rozvod je to nejlepší řešení

„V takových případech je rozvod rozhodnutím, které přichází po mnoha letech úvah i pokusů o to, aby manželství nadále fungovalo,” popisuje Erin Levineová, právní zástupce v rodinném právu a zakladatelka platformy právní pomoci s názvem Hello Divorce.

„Pokud se vdáte nebo oženíte příliš brzy, případně při vstupu do manželství sami nevíte, kdo jste a co je pro vás důležité, většinou si nevyberete toho správného partnera,” uvádí pro server Women´s Health magazine.

Následkem pak bývají často velmi rozdílné povahy partnerů, nevyřešené problémy z minulosti, ale také nedostatek skutečné důvěry v partnera - to všechno jsou ve výsledku věci, které vedou k rychlému konci.

Pokud partner nemá snahu svůj problém řešit, nebo se dokonce stane hrozbou pro svůj protějšek, je to začátek nezvratného konce.

Zneužívání, fyzický útok či emoční manipulace, to všechno vycházející z chování partnera u druhého způsobuje, že se cítí bezmocný. Oddělení od takového partnera je jediným způsobem, jak znovu získat nejen vlastní bezpečí, ale i důvěru.

Domácí násilí se od jiných důvodů rozvodu liší tím, „že nejde o problém se vztahem jako takovým, ale o něco, co je přímo ve vašem partnerovi”, vysvětluje Orbuchová.

Když ve vztahu chybí důvěra, co vám zůstane? Přesně na to hledají odpověď lidé, kteří se setkali s nevěrou. Psycholožka Elizabeth Cohenová tvrdí, že i tuto situaci lze zvládnout a vztah udržet, ale rozhodně to není lehké. Ve většině vztahů je ale právě nevěra onou poslední kapkou, která určí jeho konec.