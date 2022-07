Náznaky, že jste zamilovaná do člověka posedlého kontrolou

Zpočátku se vám zdá partner naprosto okouzlující – na rande za vás objednává, odhání od vás každého potenciálně „nebezpečného“ muže, dává na vás pozor. Která dívka by neměla ráda, když by o ni muž pečoval? Jenže to, co vypadá jako ideál, se může velmi rychle proměnit v noční můru.

Mezi péčí a posedlostí pečovat a kontrolovat bývá tenká hranice. A neexistuje žádná omluva či výmluva pro to, když ji kdokoli překročí.

Julie Fishmanová a Meagan McCraryová, autorky knihy o vztazích s názvem „The Little Black Book of Big Red Flags: Relationship Warning Signs You Totally Spotted… But Chose to Ignore“ pro server Yourtango odhalily pět nejčastějších známek toho, že jste se zakoukala do muže, který je doslova posedlý kontrolou. Je tak dobré se mít na pozoru.

Kritizuje vše, co děláte

Jednou ze známek nadměrné kontroly je kritika všeho, co uděláte, a to často pod záminkou toho, že vám chce pomoci cokoli zlepšit nebo se něčemu vyhnout.

„Jednou, když jsem byla na večeři s klukem, se kterým jsem už nějakou dobu chodila, se mě najednou zeptal, zda mi může něco ukázat. Pak se zvedl a předvedl mi, jak bych měla správně jíst a stolovat. Byl Brit a já Američanka a on prostě nesnesl náš vulgární způsob, jak držíme příbor při jídle. Od té doby po mně chtěl, abych jedla jako Britové,“ svěřila se na webu jedna z přispěvatelek.

Radí, co máte nebo nemáte dělat se svým vlastním tělem

Ať už jde o sledování toho, co jíte, jak vypadáte, nebo chcete udělat se svým tělem (třeba tetování), a on s tím nesouhlasí – to všechno jsou známky přehnané kontroly, které se mohou časem jen zhoršovat.

Odstřihne vaše kamarádky

Muž posedlý kontrolou časem najde způsob, jak vás postupně zcela izolovat od kamarádek. Zpočátku vás může odmítat doprovázet na akce, kde budou, případně je začne pomlouvat – vše ve snaze je zcela odstranit z vašeho dosahu.

Nepodporuje vaše zájmy či rozhodnutí

Pokud je muž nejistý a své pocity si kompenzuje ovládáním druhých, je dost pravděpodobné, že nebude podporovat nic, co by vám mohlo pomoci zlepšit dovednosti atd. Pokud se to tedy nebude týkat i jeho zájmů.

„Po pěti letech v práci, která mě nenaplňovala, jsem se rozhodla, že odejdu a dodělám si magisterský titul. Byla jsem z toho nadšená a čekala, že mě přítel podpoří. Místo toho mi sdělil, že rozhodně můj návrat do školy nepodporuje. A důvod? Mohla bych časem vydělávat víc než on, a to rozhodně není podle jeho představ. Tak to být nemá. Přesně to mi řekl,“ svěřila se další z žen.

Nevěří vám

Nedovolí vám řídit jeho auto, nechce, abyste zamlouvala místo na společnou večeři, venčila sama psa, kontroluje každý váš pohyb – pak rozhodně přešel od ochranitelského postoje k ovládajícímu.