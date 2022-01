Nastavte si ve vztahu zdravé hranice

Hranice znamenají nalezení rovnováhy ve vztahu jako takovém, ale i mezi vámi a partnerem. Existují různé druhy – fyzické, emocionální, sociální, ale třeba i ty týkající se vaší kariéry. Pokud je umíte nastavit, pak můžete s velkou pravděpodobností mluvit o zdravém vztahu, tvrdí na svém blogu manželská a vztahová terapeutka Lianne Avilaová.

Pokud se spolu dva lidé sestěhují, bývá nastavení mnohdy o to náročnější. Někdy to znamená méně sexu, více hádek nebo méně času sám na sebe. Když se ale ve vztahu co nejdříve nastaví základní hranice, vše uvedené se může již v zárodku minimalizovat. Na co se zaměřit?

Vybudujte si sebeúctu

U sebeúcty vše začíná. Důležité je mít dobrý pocit ze sebe sama. Že vám nikdo nic nenařizuje, nikam vás netlačí. To je dobrý odrazový můstek pro další věci.

Pozor na past v podobě potěšení

Jak tvrdí Avilaová, ve vztahu je velmi snadné se chytit do pasti, respektive se dostat do situace, kdy chcete potěšit partnera. Možná tak činíte často proto, že máte pocit, že je to prostě potřeba, nebo se naopak bojíte, aby vás neopustil.

Zpočátku to může být oběma příjemné, nakonec ale pocítíte jen opovržení a nedostatek respektu. To může vztah zničit.

Vyrovnejte síly ve vztahu

Když je za všechny věci ve vztahu zodpovědný jen jeden člověk, povede to pomalu k vyhoření na obou stranách. Po čase budete mít pocit, že vás nikdo neposlouchá. To je jen další způsob, jak nechat ve vztahu prostor pro pohrdání.

Neříkejte ano, když myslíte ne

Možná máte mnohokrát pocit, že musíte na něco říct ano, i když myslíte ne. Třeba si myslíte, že jen vy děláte věci správně tím správným způsobem. Jenže i tento způsob vede k vyhoření. Když se naučíte říkat druhým ne, je to velké ano pro vás samotné, tvrdí terapeutka.

Vyhraďte si čas pro sebe

Ujistěte se, že máte každý den čas jen chvilku sami na sebe. Začněte třeba jen s deseti minutami, během kterých si zapíšete své myšlenky nebo třeba vypijete kávu.

Stejně tak nezapomínejte občas na celý volný den. Ať už ho strávíte u bazénu, nebo třeba túrou na horách, vašemu duševnímu zdraví to náramně prospěje.

Požádejte o pomoc, když je třeba

Je dobré pamatovat na to, že nikdo není superhrdina, i když toho zvládne jistě hodně. A rozhodně byste neměli být ve vztahu s někým, kdo to od vás očekává. Pokud tak potřebujete s čímkoli pomoci (v kuchyni, na zahradě, s opravou atd.), nebojte se o to požádat.

Přestaňte se cítit provinile

Stanovení hranic je jednou z nejlepších věcí, kterou můžete pro své duševní zdraví udělat. Nejspíš vás učili dávat blaho druhých před své vlastní, jenže to něco stojí. Trpí tím právě duševní zdraví.

„Jenže o nikoho jiného se nemůžete starat, pokud se nepostaráte sami o sebe. Takže se přestaňte cítit provinile a udělejte sami ze sebe prioritu,” nabádá Avilaová.