Najděte v lásce svého Michelangela. Nebo se jím staňte

Aby nedošlo k omylu – ona schopnost vidět v partnerovi to nejlepší nemá nic společného s růžovými brýlemi, jež nám nasazuje hormonální bouře prvotní zamilovanosti. Schopnost vykřesávat ze sebe to dobré, lepší, musí být dlouhodobá, založená na pochopení partnera, a hlavně vzájemná. Pak nám romantický vztah může přinést ohromnou devízu do života.

Není to rozhodně od věci – vztah bývá jako zrcadlo, co do něj dáváte, to se vám v ideálním případě vrátí. Jak na to? Koučka E. B. Johnsonová dává pár rad: