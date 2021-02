Miluji tě aneb Způsoby, jak vyjádřit svou lásku jinak než klasickým vyznáním

Možná ještě nejste připravení vyslovit milostné vyznání nahlas, to ale nemusí automaticky znamenat, že ho nedoceníte, když vám ho svěří váš nový přítel či přítelkyně.

Při rozhodování o tom, co říct na oplátku, když daná situace nastane, je nejdůležitější způsob a význam slov, která vyřknete.

„Nejsem připravený/á to říct také, ale jsi pro mě důležitý/á”

Základním stavebním kamenem každého vztahu je upřímnost. Pokud nejste připraveni na rovinu říct „miluji tě”, je to v pořádku. Nikdo by vás do toho ani neměl nutit.

Možná upřímnost sdělení druhého trošku zraní, ale pokud dáte jasně najevo, že i tak je dotyčný důležitou součástí vašeho života, pomůže to možné chvilkové zklamání překonat.

„Jsem šťastný/á, že tě mám”

Pokud dotyčné ho máte rádi a jste s ním šťastní, proč mu to neříct? A klidně i několikrát. I to je přeci důležitá součást vztahu.

„Nikdy jsem tohle necítil/a”

Pocity mohou být matoucí, někdy i děsivé, a také rychlé. Pokud si tak nejste jistí, nikdy neříkejte nic, o čem nejste přesvědčení. A pokud v dobrém slova smyslu cítíte něco, co nikdy předtím, dejte to protějšku vědět.

„Děláš mě šťastným/šťastnou”

Moc si tě vážím, děláš mě šťastným/šťastnou. Jde o kombinaci několika pozitivních vyjádření, která toho druhého ujistí o vašich citech i bez přímého „miluji tě”.

Řekněte to polibkem, objetím, dopisem

I když nejste slovně schopni vyjádřit, co cítíte, lze to i jinak – činy, jak potvrzuje vztahový poradce Sean Jameson pro Yourtango. A co je ve vztahu významnějšího než polibek?

Nepoužívejte ale polibek jako formu ukončení možné konverzace, to by mohlo působit nepříjemně.

Podobně můžete své nadšení z daného vyjádření vyjádřit i vřelým objetím. Případně, pokud jste více stydliví, můžete své pocity sepsat v dopise. Možnostem se meze nekladou.

„Myslím, že to začínám cítit stejně”

Možná neřeknete přímo miluji tě, ale vlastně svým způsobem ano. Chytré, že?

„Moc to pro mě znamená”

Tímto vyjádřením dáte jasně najevo, že si vyjádření protějšku velmi ceníte. Pokud to chcete více „zpečetit”, vášnivě dotyčného polibte.

Až přijde ten správný čas...

Člověk by nikdy neměl říkat něco, co nemyslí vážně. O to víc, pokud se to týká citů. Pokud tedy i po nějaké době ve vztahu cítíte nějaký blok, kvůli kterému se bojíte říct „miluji tě”, je to v pořádku.

Pokud vás protějšek skutečně miluje, zvládnete to spolu i bez tohoto konkrétního vyznání. A až přijde ten správný čas, poznáte to, a vyslovíte to bez sebemenších potíží.