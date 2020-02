Litoval jsem, že se dcera narodila, popsal svůj boj s poporodní depresí novopečený otec

Vlastní rodinu vždy chtěl a plánoval, ale jak brzy sám zjistil, ne vše je v životě takové, jak si to plánujeme.

Dcera Isabelle se narodila doslova do chaosu. Jelikož měla Rossova žena při porodu vážné problémy s pupečníkem, vyvolalo to v průběhu porodu kromě potíží s narozením dcery u obou i velmi silné emoce a samozřejmě i stres.

„Měl to být jeden z nejkrásnějších momentů v mém životě, ale byl to jednoznačně ten nejhorší. Všechna ta panika a stres během jejího příchodu na svět způsobily, že jsem místo lásky k ní cítil jen zášť. Místo pocitu, že ji mám ochraňovat, jsem cítil jen strach a nejraději bych v tu chvíli utekl,” popsal novopečený otec.

„Za to, že jsem se veřejně přiznal k tomu, že jsem po porodu doslova litoval narození své dcery a že jsem ji nemiloval, mě mnozí kritizovali a odsuzovali. Mně to ale pomohlo uvědomit si, že pocity, které cítíme, nás nedefinují. Že se s nimi nějaký čas potýkáme neznamená, že budou trvat navždy,” reagoval na kritiku svého okolí Ross.

„Lidé se mě občas ptají, co poradit jiným otcům, kteří trpí poporodní depresí a já mnohdy váhám, co říct. Každý to prožívá jinak a každému pomůže něco jiného. Ale z vlastní zkušenosti vím, že nejvíc pomáhá vyhledat pomoc a mluvit o tom,” nabízí radu Ross.