Lidé od sexu příliš očekávají, nespokojenost tak u nich sílí

Z pohledu sexuality se za posledních 50 let ve společnosti odehrálo mnoho změn. Lidé mnohem více akceptují stejnopohlavní vztahy, nezávazné sexuální aktivity, sledování porna, ale i další věci, které dříve byly spíše tabu. Zároveň je ale také na lidi vyvíjen větší tlak, jak by měl vypadat jejich sexuální život. To s sebou nese spoustu očekávání, která se ale často s realitou míjejí a lidé jsou proto častěji nespokojení.