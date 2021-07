Když ze vztahu vyprchala romantika

Začátky vztahu se nesou ve znamení romantických výjevů. Partner překypuje sladkými slůvky, dělá, co vám na očích vidí, a leckdy překvapí láskyplným veršem nebo alespoň dojemnou sms zprávou. Bohužel, jakmile skončí líbánková fáze, romantika ze vztahu pomalu, ale jistě vyprchává.

Dokonce se může stát, že po pár letech soužití bude největším důkazem romantiky to, že vás partner vyzvedne z práce autem nebo nezapomene na výročí svatby. Podle sexuální terapeutky Anky Radakovichové ale existuje několik způsobů, díky kterým romantiku ve vztahu posílíte.

V první řadě je důležité, abyste si zametla před vlastním prahem. Pokud po partnerovi chcete, aby se k vám choval romanticky, pak byste mu měla jít příkladem. Není totiž žádným tajemstvím, že partneři zrcadlí své chování. Stejně tak není od věci, když partnerovi řeknete, co vám ve vztahu chybí a jaký druh aktivit vyžadujete.

„Příliš mnoho žen očekává, že jim partner umí číst myšlenky. Následně jsou na partnera naštvané, protože jim nedopřává to, po čem touží,“ říká sexuální terapeut Chris Donaghue.

Udělejte první krok a překvapte svého partnera něčím nevšedním a romantickým. Je jedno, jestli připravíte večeři při svíčkách, zarezervujete partnerskou masáž nebo si uděláte hezký víkend ve dvou. Podstatné je, že partnerovi připomenete, co znamená slovo romantika.

Naopak, pokud chcete ve vztahu vzkřísit romantiku, pak je nezbytně nutné, abyste s partnerem dělali aktivity, které ve vás evokují ranou zamilovanost. A právě rande je ideálním nástrojem! V ideálním případě by nemělo jít o jednorázovou událost. Naopak se pokuste, abyste na romantické schůzky chodili pravidelně.

Možná to zní jako klišé, ale romantické filmy hrají v partnerském vztahu podstatnou roli. Ukazují nám, co je to romantika, a zároveň poskytují „návod“, jak romantiky dosáhnout. Skvělá kombinace pro všechny partnery, pro které je slovo romantika španělskou vesnicí.