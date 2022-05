Když snahy o miminko ničí partnerský vztah

I když to není snadné, sundejte nohu z plynu a zbytečně se neutápějte v počítání dnů do ovulace. Naopak se snažte do vašeho milování opět navrátit spontánnost a romantiku. Pokud se o miminko snažíte už více než rok, pak je na místě také vyhledání odborné pomoci.

Stejně tak je stěžejní, abyste s partnerem mluvila o emocích, které přicházejí ruku v ruce s čekáním na potomka. „Všechny bychom si přály, aby nám partner uměl číst myšlenky. Bohužel, to se neděje, a tak je vždy lepší, když mu řekneme, jak se cítíme nebo co potřebujeme,“ vysvětluje psychoterapeutka Joanna Rosenblattová pro Well and Good.