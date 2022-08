Když nejde jen o sex aneb Proč jsou si lidé nevěrní

Proč mě podvádí, Jak ochránit manželství, Tajemství věrných partnerů atd. To jsou jen některé z mnoha titulků článků, které mají jedno společné – snaží se vyřešit, proč a kdy lidé podvádějí. A mnohé z nich s tématem zacházejí tak, jako by šlo především o sex.

Je to smutná realita, ale mnoho párů spolu ve skutečnosti příliš nemluví. Pokud ano, pak je to většinou jen o dětech.

„Samozřejmě to nic nezmění. Práce bude stále nudná, partner mlčenlivý, dítě neúspěšné ve škole – ale na hodinu či dvě jednou za týden, dva či za měsíc to prostě zmizí,“ popisuje odborník.

Kdy nastává čas na nevěru? Když se v dlouhodobém vztahu nemyslí na to, jak udržet sex a přitažlivost „naživu“. To všechno nabízí poměr. Lidé se těší na rande s někým novým, mluví o tom, jak to bude skvělé, přemýšlejí, co si vezmou na sebe, a hlavně si to plánují užít.