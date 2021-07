Kdy může fungovat přátelství mezi mužem a ženou

Přátelé, jejichž fungování vědkyně zkoumala, trávili čas hlavně chozením na večeře nebo projížďkami v autě. To jsou situace, které vyloženě podněcují konverzaci. Mužům, se kterými Werkingová hovořila, vyhovoval fakt, že se právě tyto rozhovory nedostanou do okruhu jejich „kámošů“. Ženy jsou zvyklé sdílet mnohem více, ale typicky s kamarádkami, a proto oceňovaly mužskou perspektivu a jiný vhled na svůj život a jeho problémy.

Vzájemné emoční obohacení. V tomto typu přátelství nejde většinou o parťáky na výlety, sport nebo do hospody. Podle Kathy Werkingové z Východní kentucké univerzity ženám může imponovat to, že muž své ani cizí záležitosti tolik neřeší a je s ním spíš zábava. Zdánlivě paradoxně jsou ovšem platonické vztahy opačných pohlaví často založené právě na hlubokých konverzacích a sdílení niterných záležitostí.

Ženy si cení ochrany a mužského vhledu. To, že mají ženy ve svém okolí kamarádky, které umějí aktivně naslouchat, je pro ně doslova životně důležité. Nicméně všeho moc škodí. Pokud si neumíme nastavit oboustranné zdravé hranice, všechno to sdílení může být velice vyčerpávající. Což jistě potvrdí každá dobrá přítelkyně, která zůstala vzhůru celou noc, aby utěšovala kamarádku se zlomeným srdcem.

„Často jsem slýchávala, že sexuální přitažlivost se přátelům vždycky tak nějak připletla do cesty. Jak to prezentovala jistá žena: Jeden z vás bude téměř jistě přitahován tím druhým. A vždycky to způsobí problém. Pokud je to vzájemné, tak na základě toho začnete jednat a puf, je tu konec přátelství. Nebo jde jen o jednoho a něčí city budou zraněny,“ uvádí psychoterapeutka F. Diana Barthová o rozhovorech, které sesbírala při přípravě své knihy.