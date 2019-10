Je váš partner sexuální sobec? Víme, co ho odhalí

Mluvení o sexuálních fantaziích vede k prohloubení vztahu i zlepšení sexuálního života. Ať už máte jakékoliv postelové přání, nemělo by vám činit problém ho sdílet.

Zároveň by se vám po vyřčení nemělo dostat výsměchu, nebo naprostého zatracení. V ideálním případě by partner měl vzít přání v potaz, nebo alespoň racionálně vysvětlit, proč danou věc nechce splnit.

Co ženy v posteli nesnášejí ze všeho nejvíc

Silácké řeči či rozebírání intimních detailů před přáteli jsou známky toho, že žijete s polštářovým princem, který se chce chlubit bez ohledu na to, zda je vám to příjemné. Zkuste si o tomto povahovém rysu s partnerem promluvit a vysvětlete mu, že není přípustné, aby o vašem soukromí hovořil před známými.

Co pro partnera znamená váš orgasmus? Jde o třešničku na dortu, kterou vám chce dennodenně dopřávat, nebo váš orgasmus vnímá jako měřítko osobního úspěchu?

Pokud tuto otázku nedokážete zodpovědět, pak si zkuste vzpomenout na to, jak se váš partner cítí, když nemůžete dosáhnout orgasmu. V případě, že má zarputilý výraz a pocuchané ego, pak bohužel máte vedle sebe sobce par excellence.

Zjistila jste, že váš protějšek by s klidem mohl nosit označení „sobec“? Pak rozhodně nepropadejte panice. Existují způsoby, jak problém vyřešit, aniž byste byla nucena vztah ukončit.

Popravdě, možná ani váš partner přesně neví, co od něj v posteli vyžadujete. Není od věci zjistit, co doopravdy chcete. Přejete si více doteků? Chcete mít dominantnější roli? Nebo toužíte po zajímavějších polohách? Fantazii se meze nekladou, a tak si v hlavě srovnejte, co si přejete.