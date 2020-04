Je ideální čas pro pomalé milování

Při pomalém sexu nikam nespěcháte a užíváte si všechno, co přítomný okamžik nabízí. „Pomalé milování je o tom, že jste soustředěná a věnujete pozornost všem pocitům a emocím, které skrze vás procházejí. Zároveň ale sama sebe nesoudíte za to, co cítíte,“ vysvětluje spisovatelka a sexuální koučka Tenga Alix Foxová pro Stylist.

Práce, péče o rodinu a koníčky. Není divu, že během takového shonu vnímáme sex jako další z úkolů, které musíme rychle odfajfkovat. Přitom pomalé milování by do denního plánu měly zahrnout všechny ženy, které potřebují uvolnit a cítí, že s partnerem nejsou na stejné vlně.

Pomalý sex sice nemá žádná pravidla, přesto nejde provést lusknutím prstu. „Myslím, že zejména ženy bojují s tím, že neví, co od sexu doopravdy chtějí. Málokdo umí oddělit to, co chce dělat, od toho, co od něj očekává partner,“ tvrdí spisovatelka Flo Perryová.