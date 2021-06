Jasná znamení, že je čas se rozejít

Pravdou je, že mnoho lidí zůstává v nefungujícím vztahu hlavně ze strachu – jednoduše proto, že se bojí, co by bylo, kdyby ho ukončili. Rovněž se bojí, že později zjistí, že to byla chyba, která se nedá vrátit. Stejně tak toho, že už nikdy nebudou znovu šťastní.

Samozřejmě, nikdo není dokonalý a každého někdy přepadnou chvíle hněvu, netrpělivosti nebo vzteku. Obecně by ale mělo platit, že lidé ve zdravých vztazích by se měli vzájemně respektovat a ctít.

„Mám jednu klientku, která doslova žije a dýchá pro svého manžela. Společně se probouzejí, pak mu udělá snídani, odveze ho do práce, uklidí dům, když se vrátí zpět, připraví mu oběd i večeři a každou volnou minutu tráví s ním. Vzdala se pro něj všeho a tvrdí, že je šťastná, když on je šťastný. Jenže ve skutečnosti to tak není. Nemá dobrý pocit sama ze sebe, nedělá nic sama pro sebe. Nemá své sny a přání. Jediné, co má, je manžel, kterému se podřizuje,“ uvádí Bockmannová jeden z příběhů, který bohužel není tak ojedinělý, jak by se mohlo zdát.