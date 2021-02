Jak strávit s partnerem Valentýna během lockdownu

Pro řadu zamilovaných se Valentýn nese v duchu romantické schůzky v oblíbené restauraci, opulentní romantické večeře při svíčkách či romantického víkendu někde v hotelu.

Ačkoli mnohé z toho se v současnosti uskutečnit nedá, neznamená to, že by si tento den nemohly páry i tak užít a utužit svou lásku. Stačí jen trochu popustit uzdu fantazii. Server Woman´s Day přináší některé zajímavé tipy.

Užijte si sněhovou bitvu

Pokud máte to štěstí a žijete v oblasti, kde zima je opravdu zima, včetně sněhu, pak není nic jednoduššího než vyrazit ven a uspořádat třeba sněhovou bitvu. Nebo postavit sněhuláka či jiné dílo dle libosti. Je to nejen skvělý způsob, jak se v době lockdownu trošku hýbat, ale rovněž si užijete zábavu, která vaše pouto prohloubí.

Vytvořte si knihu vzpomínek

Pokud máte doma hromadu společných klasických fotografií, nebo máte možnost je vytisknout z počítače nebo mobilu, udělejte si na to čas. Při jejich třídění můžete vzpomínat na to, co už jste spolu prožili, a zároveň si z nich třeba i vytvořit vzpomínkovou knihu.

Uspořádejte herní turnaj

Máte rádi stolní hry, nebo třeba poker? Proč neuspořádat turnaj? I ve dvojici s partnerem to může být nejen skvělý způsob, jak zaplnit čas, ale zároveň se i pobavit.

Přečtěte si básně

Na svátek zamilovaných je ten skvělý čas přečíst si společně zamilované básně. To, co by se kdykoli jindy někomu zdálo jako kýč, podpoří vzájemné pouto.

Pusťte si oblíbené filmy

Užijte si v pohodlí domova vzájemnou blízkost a pusťte si vaše oblíbené filmy. Čím víc romantiky v nich bude, tím lépe.

Vyzkoušejte netradiční recept

Rádi s partnerem kupujete zajímavé kuchařky, ale málokdy z nich něco skutečně uvaříte? Zkuste z některé vybrat náhodný recept a pak ho zrealizujte. Určitě si to užijete.

Pozvěte partnera na zápas

Malý tip pro dámy. I v době lockdownu lze partnerovi připravit překvapení v podobě oblíbeného sportovního zápasu. A to v pohodlí domova. Buď nějaký nahrajte, nebo najděte přímý přenos, připravte hot dogy, oblíbené pivo, případně i tričko či další fanouškovské propriety, a hurá na zápas.

Vyrazte na výlet, běhejte

I v době koronaviru je procházka či delší výlet nejen přínosem pro zdraví, ale rovněž upevní pouto mezi partnery. Navíc lze poznávat dosud neobjevená místa okolo vašeho bydliště.

Obdobným tipem pro sportovně založené partnery může být i třeba společný běh.

Zatančete si

Ať jste v dlouhodobém vztahu, nebo zrovna sami, valentýnský den je stejně jako každý jiný dobrým tipem na tanec. S partnerem zvolíte nejspíš pomalejší rytmy, u kterých se můžete společně „tulit”, o samotě naopak vsaďte na něco rychlejšího. Obojí minimálně zvedne náladu a rozčeří každodenní šeď.

Výroba čokolády či jiných sladkostí

Součástí Valentýna bývá i čokoláda, a to v mnoha podobách. Koupit ji je sice nejjednodušší, ale co si ji takhle připravit společně doma? Najděte si postup, připravte ingredience a hurá na to.

Kdo rád peče, pro toho se nabízí i výroba dalších sladkých pochutin, které protějšek ocení.

Osvěžte si večer s bublinkami

Chcete slavit Valentýna doma lenošením na gauči? Proč ne? I tak se dá ale nálada trochu „pozvednout”. Stačí k tomu třeba lahev kvalitního šampaňského.

Napište milostný dopis

Chcete nějakým gestem ukázat protějšku, jak ho milujete? Napište mu to. Tvořivější jedinci si mohou romantické vyznání obohatit vlastními doplňky, ti méně zdatní ho mohou sepsat na předpřipravenou valentýnku.

Prožijte znovu své nejoblíbenější rande

Máte v paměti svých prožitých schůzek s partnerem tu, kdy opravdu přeskočila ona jiskra? Proč to neprožít znovu? Pokud to restrikce dovolí, není se čeho bát. Pokud ne, můžete si na to aspoň s partnerem zavzpomínat a sdělit mu svoje pocity.

Užijte si společnou koupel