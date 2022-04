Jak si zvýšit šance na seznámení

1. Hra očí

Chcete-li na protějšek zapůsobit, vsaďte na hru očí. Přímý a pronikavý pohled do očí působí velmi sebevědomě. Tímto neverbálním chováním tak dáte jasně najevo, o co vám jde. Bude z vás vyřazovat jistota a to, že se nebojíte dostat to, co chcete. Důvěra je přitažlivá a přímý oční kontakt je nejlepším možným způsobem, jak na ni upozornit.

Naopak působí sklápění zraku do země. Touto svou nejistotou muže spíš odradíte.

2. Úsměv nic nestojí

Úsměv je to nejsnazší, co pro svůj atraktivní vzhled můžete udělat. Lidé se chtějí párovat s veselými a pozitivně smýšlejícími osobami a úsměv za vás tyto vlastnosti poví beze slov.

3. Komunikace a naslouchání

Muži mají rádi komunikativní ženy, které se ale nebojí jen mluvit, ale i aktivně naslouchat. Pokud chcete ukázat svůj zájem, pečlivě poslouchejte, co vám lidé říkají. Tak dáte nepřímo najevo, že vás druhý člověk zaujal.

4. Postoj

Mějte na mysli, že samotný postoj o vás prozradí mnohé. Svou atraktivitu určitě zvýšíte, pokud budete stát pěkně narovnaní a zpříma. Lidé shrbení, krčící se kdesi v rohu, rozhodně nezaujmou jako sebevědomí narovnaní jedinci tyčící se v davu. Stejně jako u pohledu do očí i tento vzpřímený postoj signalizuje důvěru a demonstruje sex-appeal.

5. Umění druhé ocenit

Chcete-li si získat pozornost druhých, nebojte se je pochválit. Dáte najevo, že jste všímaví a dokážete je ocenit. Vaše hodnota tak rázem vzroste.

6. Vyrovnanost

Důležitým aspektem pro to, aby vás okolí vnímalo kladně, je vnitřní klid. Pokud ze sebe chcete vydat to nejlepší, přijměte své nedostatky a věřte v sebe. Důvěra pak přijde mnohem přirozeněji. Nesnažte se být někým jiným jen proto, abyste potěšili své okolí.

7. Život v přítomnosti

Nebojte se toho, co si o vás lidé myslí, a žijte tím, co se právě děje. Minulost často velmi svazuje - čím více budete uvolnění, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že si k vám někdo najde cestu. Využijte každou příležitost bez ohledu na to, zda jste nervózní, a užijte si každý okamžik v přítomnosti toho, o koho stojíte.

8. Pohyb a koníčky

Cvičení, ale i spousta koníčků pomáhají nejen k tomu, že se cítíme lépe, ale i uvolňují do těla endorfiny, které mají blahodárné účinky na lidskou psychiku. Po fyzické aktivitě se tedy často stává, že jsou lidé daleko veselejší, mají lepší náladu, cítí se uvolněněji. A s tím jde samozřejmě ruku v ruce i to, že na své okolí působí daleko lépe a sympatičtěji.

9. Styl a osobitost

Poraďte se s kamarádkou nebo stylistou, co vám sluší, samozřejmě to musí být něco, v čem se cítíte dobře a pohodlně. Rozhodně se nebojte požádat o radu. To je samo o sobě prostředkem ke zvýšení sebevědomí a atraktivity.

Jakmile je se sebou člověk spokojený, hned se to odrazí na jeho náladě. Pokud vyrážíte na večírek a chcete být vidět, rozhodně volte červenou barvu. Tu totiž většina mužů označuje za velice atraktivní.

10. Upravenost

Můžete preferovat přirozenost, ale to neznamená, že se úplně vykašlete na svůj vzhled. Upravené nehty na rukou, vlasy, ale i pěstěná pleť je něco, co by mělo být pro každou ženu samozřejmostí.