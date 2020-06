Jak poznat citové vydírání a nestát se jeho obětí

Silnější formou je pak například tzv. gaslighting, kdy ve vás partner zaseje semínko nějaké myšlenky, která se ve vaší hlavě postupně rozroste. Pokud například úmyslně flirtuje s kolegyní v práci, vnutí vám pak černé myšlenky na to, že by vás s ní mohl podvést, a to je jeho účel.