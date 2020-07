Jak dosáhnout vyvrcholení při orálním milování

Orální sex je kořením vztahu, kterého bychom se neměly vzdát ani ve chvíli, kdy s partnerem žijeme nějaký ten pátek. Podle výzkumu publikovaného v odborném časopise The Journal of Sex Research pravidelný orální sex zvyšuje vášeň a vede k celkové sexuální spokojenosti obou partnerů.

Pokud si tedy už nepamatujete, kdy naposledy jste orální sex a orgasmus při něm zažila, je nejvyšší čas to napravit. Neurovědkyně a certifikovaná sexuální terapeutka Nan Wiseová vám k tomu dá jednoduchý návod.

V první řadě je důležité, abyste sama zjistila, co se vašemu tělu líbí. Nebojte se najít chvilku pro sebe a prozkoumejte intimní partie. Možná zjistíte, že váš partner nedělá to, co od orálního sexu očekáváte. Nebo si naopak potvrdíte, že si počíná na jedničku s hvězdičkou.