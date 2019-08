Co dělat, když se partner začne chovat odtažitě

Máte poslední dobou pocit, že se k vám chová partner odtažitě, jako byste byla ta poslední osoba, na kterou by chtěl myslet? Než začnete vyšilovat a hledat za tím hororové scénáře, uvědomte si, že ne vždy musí takové chování znamenat nevěru nebo blížící se rozchod. Ve většině případů za tím totiž stojí méně závažné důvody, které se dají podle klinické psycholožky Ann Rosen Spectorové poměrně jednoduše řešit.

Jedním z těch častých bývá fakt, že partner potřebuje více prostoru sám pro sebe. Občas k tomu, aby se zamyslel nad tím, jestli se vztah ubírá správným směrem, často ale třeba jen proto, aby si oddechl nebo poseděl s kamarády. Ostatně to je věc, na kterou by se ve vztahu měli zaměřit oba partneři, i když se milují sebevíc.

Podle Spectorové se dá jasně vypozorovat, že muži bývají „náladovější a odtažitější” častěji než ženy. A jelikož jsou jejich polovičky více empaticky naladěné, chtějí to pokaždé co nejrychleji vyřešit tím, že se začnou až nadměrně často vyptávat, co se děje a zda mohou pomoci.