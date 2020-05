Co dělat, když se do vztahu vloudí sexuální frustrace

Jakkoli zoufale to může znít, pravdou je, že podobné pocity jsou zcela normální, a co víc, dá se s nimi mnohé dělat. „Sexuální frustrace je velmi běžnou záležitostí,” potvrzuje pro Women´s Health magazín klinická psycholožka Megan Flemingová z Cornellovy univerzity v americkém státě New York.