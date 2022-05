Co dělat, když partner nevychází se svými rodiči

V důsledku toho se partner může nechat vtáhnout do dusné rodinné atmosféry.

Velmi křehké rodinné vztahy aneb Co dělat, když vám vadí partnerova rodina

„Uvědomte si, že i vaše rodinná dynamika ovlivňuje partnerský vztah,“ říká psycholožka Ramani Durvasulová. S tímto názorem souhlasí také psycholožka Karin Abrellová, podle které má vztah člověka s jeho rodinou obrovský a hluboký dopad na to, jak se chová v jiných vztazích.

Jak už bylo zmíněno, pokud váš partner má problematický vztah se svými rodiči, není důvod k panice. Problém nastává až ve chvíli, kdy partner rodinný problém popírá, nebo ospravedlňuje. „Pokud váš partner popírá negativní rodinnou dynamiku, je to problém,“ říká psycholožka Durvasulová.

To se projevuje například tím, že o daném rodinném problému nechce za žádnou cenu hovořit.

Stejně tak můžete za určitý varovný signál vnímat to, když partner přerušil veškeré rodinné vazby. „Úplné emocionální přerušení a odpoutání se od rodiny má smysl pouze tehdy, když je v rodinném vztahu přítomna nekontrolovatelná toxicita. Pokud tomu tak není, nejde o emocionálně nejzralejší reakci,“ upozorňuje Ramani Durvasulová pro Well and Good.