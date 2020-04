Co dělat, když partner nemá chuť na sex

Sexuální apetit je důležitým kořením vztahu, které bychom neměly podceňovat. Jakmile jeden z partnerů touží po sexu více než druhý, nevěstí to nic dobrého. O nízkém libidu se většinou mluví ve spojitosti s ženami, přitom i pánové mohou mít problém se svou sexuální vášní.

I když to není jednoduché, zkuste se vžít do partnerovy kůže. Také pravděpodobně trpí, protože vám nemůže dát něco, na co jste zvyklá. Dost možná se cítí v křeči a každé odmítnutí je pro něj stresující.