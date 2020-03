Co dělat, když je partner naprosto beznadějný v posteli

Fungující chemie na začátku sice také nezaručuje skvělý sex po celý život, nicméně je to dobrý začátek, se kterým se dá pracovat i po 20 letech partnerství. Dost často se stává, že po víceletém vztahu je chemie to jediné, co partnery drží pohromadě.

Partner hned od začátku nemusí být dokonalý milenec. Pokud ale bude chtít, může se jím stát. Techniku se jednoduše zvládne naučit každý, je ale důležité být trpělivý a chtít se učit. Stejně tak je důležité, aby k sobě partneři byli otevření a od začátku dávali najevo, co se jim líbí a co ne.

„Pokud vás tedy partner přitahuje, ale v posteli vám příliš nevyhovuje, pak vezměte iniciativu do vlastních rukou. Nikam nespěchejte, pomalu a jistě druhého navádějte k věcem, které jsou vám příjemné, a vždy mu dejte jasně najevo, jak se vám daná věc líbí. Mnohdy je lepší věcí ukazovat než říkat. Jednou z nejlepších věcí, co můžete pro druhého udělat, je, že před ním budete masturbovat. Velmi snadno tak zjistí, jaká technika u vás skutečně funguje,” doporučuje pro Daily Mail Tracey Coxová.

„Naopak se snažte odolat svému nutkání druhému okamžitě předvést, co všechno umíte a v čem máte navrch. V druhém to může vyvolat jen další pochybnosti. Zapomeňte také na podrobné hodnocení sexu bezprostředně po samotném aktu. I když by mělo jít jen o chválu, nikdo nestojí o to, aby byl hodnocen každý jeho krok,” radí odbornice.