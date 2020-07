Chcete se vrátit ke svému ex? Šest věcí, které vám pomohou s rozhodnutím

Jsou lidé, kteří za svým bývalým vztahem dokážou spálit mosty a začnou budovat nové od nuly. A pak jsou tací, kteří neustále doufají, že se s bývalým partnerem či partnerkou dají dohromady a vrátí se do dob, kdy jejich vztah prosperoval. Pokud patříte do druhé skupiny lidí, pak před návratem zvažte šest důležitých bodů, které vám napoví, zda má smysl opět vstoupit do stejné řeky.