Četnost sexu podle jednotlivých období vztahu

Když vám někdo i po 20 letech vztahu tvrdí, že jeho sex je stejně dobrý jako na počátku, existují tři možnosti, jak si to vyložit. Mluví pravdu, protože na počátku sex nebyl nic moc. Popřípadě lže, anebo je do třetice sex to jediné, co v pár má, protože nikdy nedošlo na emocionální spojení.

Obecně by se dalo říct, že vývoj sexuální frekvence ve vztahu je dost předvídatelný. Čím déle spolu jste, tím méně se milujete, tvrdí pro Daily Mail sexuální expertka Tracey Coxová.

Čas ale není tím jediným, co jeho četnost ovlivňuje – aktuální libido, léky, nemoc, aktuální rozpoložení, stravovací návyky, stejně jako menstruace na to mohou mít rovněž nemalý vliv.

Už proto je podle Coxové nesmysl tvrdit obecně, že jednou týdně je dost. Pro někoho ano, ale třeba v rodině s malými dětmi poměrně nedosažitelný „úkol”. Jaké jsou podle ní rozumné „cíle” v jednotlivých vztahových obdobích?

Právě jste se poznali

Ideální počet: Pokaždé, když se uvidíte, pokud jste dospělí, a stanete se sexuálně aktivní.

Co se v tomto období děje: Této prvotní fázi vztahu se rovněž říká období líbánek, a to z rozumného důvodu. Prvních několik měsíců poté, co se sexem začnete, bude z hlediska chtíče, dobrodružství a četnosti sexu těch nejlepších.

Mohou za to hormony, které působí prudký nárůst touhy. Vysoké dávky dopaminu a serotoninu vytvářejí pocit euforie, díky kterému je sex naprosto vzrušující.

Cíl: Páry v novém vztahu nemívají žádné nesplněné cíle, skvělý sex prostě v danou chvíli mají.

Jak mít sex častěji: Ačkoli na počátku jen málo párů potřebuje motivaci k častějšímu sexu, i tady se dá využít jedna rada – prodlužte chemii. Pokud už v počátku budete experimentovat a nebát se různých dobrodružství, a nevsadíte na pouhou klasiku v ložnici, můžete si prodloužit ono hormonální opojení, které po čase prostě vyprchá.

Po sestěhování nebo po svatbě

Ideální počet: Podle odbornice je výjimkou pár, který by po sestěhování nezaznamenal mírný pokles frekvence oproti dřívějšku. Pokud to není příliš výrazné, je to v pořádku.

Co se v tomto období děje: Společný domov má na lidi větší vliv, než si myslí. Najednou jsou totiž na pořadu dne všechny věci, které jste dosud před protějškem bedlivě chránili (stříhání nehtů na nohou, mytí vlasů po delší době, holení atd.).

Jakmile se sestěhujete nebo vezmete, ve vztahu najednou nebude žádné vaše „osobní“ soukromí.

Možná se považujete za pár, ale stále jste dva jednotlivci s různými názory, jak řídit domácnost a řešit klasické věci, tudíž nevyhnutelně nastane „boj o moc a masivní úpravy“. Je tak logické, že sex se v této době může buď dramaticky zlepšit (už se nemusíte schovávat před spolubydlícími či rodiči v zamčeném pokoji), nebo naopak zhoršit.

Cíl: Podle Coxové téměř všichni novomanželé hlásí pokles sexuální frekvence. V Jednom z průzkumů celých 62 procent z nich uvedlo, že by si chtěli sexu užívat více.

Jak mít sex častěji: Pokud jde opravdu do tuhého, naplánujte si sex. Sexy to samo o sobě rozhodně není, ale určitě to pomůže. Proti stereotypu všedních dní pak můžete bojovat pomocí různých fantazií, které přenesete do reality.

Novopečení rodiče

Ideální počet: Záleží na průběhu porodu a také schopnosti se „přizpůsobit“ rodičovské roli. Jednou nebo dvakrát za měsíc, zhruba 4 měsíce po porodu, je stav, ke kterému většina rodičů směřuje, tvrdí Coxová.

Co se v tomto období děje: Nejen spánková deprivace je v tomto období příčinou, která promění sexuálně aktivní pár v neaktivní. Děti zatěžují vztah víc, než si mnozí rodiče dokážou představit – žádná spontánnost, žádné soukromí, žádná svoboda a volný čas pro rodiče, to je jen výčet některých „negativ“.

Cíl: „Zcela upřímně obdivuji všechny rodiče, kteří najdou jakoukoli chvilku k sexu,“ popisuje Coxová. Jak uvádí z obecných statistik, většina párů nemá sedm týdnů po porodu vůbec sex. Někteří čekají tři měsíce po porodu, někteří i rok.

Zhruba čtyři měsíce po porodu se ale většina párů podle zjištění vrátí k frekvenci běžné v období zhruba poloviny těhotenství. Po půl roce po porodu většina mladších rodičů „najede“ na frekvenci třikrát až pětkrát do měsíce.

Po roce je podle většiny párů sex „dobrý“, i když podle 95 procent z nich je ho stále méně než před těhotenstvím.

Jak mít sex častěji: Jednoduše. Využijte každou příležitost, která se naskytne. A rozhodně se nebojte, že to nebude ideální. I uspokojivý sex je lepší než žádný.

V dlouhotrvajícím vztahu

Ideální počet: Vhodné je jednou týdně, ale i jednou za 14 dní činí mnoho párů šťastnými a spokojenými.

Co se v tomto období děje: Čím déle jste se svým partnerem, tím méně sexu máte. I kvůli tomu, že ze vztahu už dávno vyprchalo opojení z „novosti“. A stává se to v každém věku.

Páry mezi 20 a 30 lety mají sex v průměru osmkrát až devětkrát za měsíc. Po dvou letech vztahu to obvykle klesne na šestkrát za měsíc.

V trvalých vztazích je považováno za „normál“ mít sex jednou týdně. Bohužel asi jen polovina lidí to splňuje. Sexuální terapeuti pak definují jako „nízkou četnost sexu“ méně než jednou za 14 dní (cca 25krát ročně). Do kategorie „téměř bez sexu“ se pak řadí páry, které mají sex méně než 10krát za rok.

Cíl: Zhodnotit správný cíl v tomto období je velmi subjektivní. Podle Coxové právě v tomto období nesouvisí správné množství ani tak s četností, jako spíš se vším, co partnery činí šťastnými.

Jak mít sex častěji: V tomto případě Coxová radí nebát se vystoupit ze své komfortní zóny a užívat si sex na netradičních místech. Stejně tak zkoušet nové techniky nebo sexuální hračky není od věci. Vše, co přinese do vztahu oživení, se počítá.

Ve vyšším věku

Ideální počet: Kdekoli mezi jednou týdně až jednou za dva měsíce.

Co se v tomto období děje: „Jste-li žena, projdete si menopauzou a všemi jejími výzvami. Od bolestivého sexu, přes vaginální suchost, menší citlivost až třeba po návaly. To vše ničí sexuální touhu,“ popisuje Coxová.

Další obecné potíže, které se samozřejmě nevyhýbají ani mužům, mohou vše takzvaně „dorazit“. Méně energie, špatná pohyblivost, méně spolehlivá erekce atd.

Dobrou zprávou ale je, že právě v pokročilejším věku si lidé užívají sex mnohem více než kdy předtím. Takže ani věk není překážkou.

Cíl: Věk je v tomto případě opravdu jen číslo. Touha a schopnost mít sex nezáleží na věku, ale celkovém zdraví, přirozené úrovni libida atd. U starších párů ohledně sexu nastává jakýsi kompromis – výsledek je někde mezi tím, co je nejlepší (pravidelný sex), a tím, co je fyzicky možné a uspokojivé.