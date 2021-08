Aféry se zadanými často jen naplňují sexuální potřeby

Nechají se napálit. Nevěrný manžel či manželka jsou už z povahy věci schopní podvodů vůči těm, na kterých jim záleží. Proč by tedy měli být čestní vůči svým milencům? Pokud vám zadaný člověk začne tvrdit: „Moje žena mi nerozumí. Už spolu roky nespíme...“, případně hraje oběť, kterou by měl někdo vysvobodit se zakletého manželství, berte to vždy s rezervou. „Výzkumy ukazují, že ta druhá žena bývá často oklamána ohledně statusu daného muže. Také jsou ošáleny šarmem, předváděnou osamělostí nebo strádáním, které prý ve svazku měl,“ upozorňuje psycholog Paul Depompo. Ženy zase vykreslí svého muže jako tyrana, od kterého chtějí odejít, ale nemají na to sílu. A zklamaná milenka nebo milenec se musí nakonec konfrontovat s tím, že to tak vůbec nebylo.