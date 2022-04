Velikonoční recepty na tradiční i netradiční sladkosti

Vykynutý mazanec potřete rozšlehaným vejcem, posypte mandlemi a navrchu prořízněte do kříže.

Následně do mísy s kváskem přidejte zbylé mléko, rozpuštěné máslo, cukr, sůl, citronovou kůru a vejce.

Postupně zadělejte na těsto, které by mělo mít konzistenci podobnou těstu na lívance.

Tip: Během smažení by se měly boží milosti nafouknout. Pokud se to nedaří, na chvilku je přiklopte pokličkou. A místo bílého vína můžete do těsta použít tuzemák.