Zimní období je ideální čas pro bdělý odpočinek

Naše moderní životy se ročními obdobími příliš neřídí, zato náš organismus na ně reaguje. Alespoň v našich zeměpisných šířkách. Vědí to dobře i tradiční lidové léčitelské systémy, jen my jsme jaksi pozapomněli, že se v době chladu a nedostatku denního světla sluší odpočívat.

Především musíme, pokud je to jen trochu možné, vědomě zpomalit tempo. „Dává nám to příležitost k odpočinku, ale má to i své kouzlo a naše těla to potřebují,“ nabádá s tím, že zvlášť v době pandemie covidu bychom se měli o takové prožívání zimy pokusit.